На борту лодки с мигрантами у берегов Ливии обнаружили тела семи человек

РИМ, 2 ноя — РИА Новости. Тела семи человек обнаружены на борту лодки, перевозившей мигрантов через Средиземное море в Европу, сообщает в среду итальянская газета Giornale di Sicilia.

Всего в ходе восьми операций у берегов Ливии были подняты из воды около 900 человек. В спасении мигрантов приняли участие суда итальянской береговой охраны, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed и ряда неправительственных организаций.

Нынешняя серия спасательных операций прошла после длительного затишья: по сообщению итальянского МВД, с 22 по 31 октября на побережье Италии по морю не прибыл ни один мигрант.

Число мигрантов, прибывших в Италию по Средиземному морю c января по октябрь, снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 111 тысяч человек. В 2016 году на побережье Италии высадились 181 тысяча человек.

Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки мигрантов по Средиземному морю из Африки является одной из приоритетных задач итальянских властей. Италия, в частности, оказывает поддержку Ливии в подготовке сотрудников ливийской береговой охраны, а также вернула Ливии из ремонта десять катеров.