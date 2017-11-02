Исполнитель теракта в Нью-Йорке появился в суде в инвалидной коляске

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сайфулло Саипов, обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, появился в среду в городском суде в инвалидной коляске, сообщает телеканал NBC News.

В среду 29-летнему Саипову были предъявлены федеральные обвинения в терроризме. В ходе судебного слушания предполагаемый злоумышленник не ответил на предъявленные обвинения. Защита не просила выпустить его под залог, таким образом, Саипов остался под стражей. Следующее слушание назначено на 15 ноября.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены.