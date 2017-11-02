Исполнитель теракта в Нью-Йорке появился в суде в инвалидной коляске

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сайфулло Саипов, обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, появился в среду в городском суде в инвалидной коляске, сообщает телеканал NBC News.
Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены.