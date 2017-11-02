Курдистан заявил, что пешмерга готова защитить интересы автономии

КАИР, 2 ноя — РИА Новости. Руководство курдскими вооруженными формированиями пешмерга заявило, что не достигало никаких соглашений с иракской армией и готово защитить интересы жителей региона, об этом говорится в заявлении министерства пешмерга.

Ранее объединенное командование иракской армии заявило, что руководство курдской автономии отказалось от всех ранее достигнутых договоренностей с Багдадом. По сообщению иракской армии, руководство региона и его переговорная группа полностью отказались от согласованного проекта, который с ними обсуждала федеральная делегация. Иракская армия обвинила курдов в том, что "они просто тянут время", а пешмерга занимается передислокацией своих отрядов и укреплением оборонительных сооружений.

Согласно заявлению самого пешмерга, распространенная иракской армией информация не соответствует действительности. Требования, звучащие в этом тексте, по мнению курдских командиров, "не конституционны, не реальны, и представляют угрозу для Региона Курдистан и его граждан".

"Силы Региона Курдистан непоколебимы на своих оборонительных позициях, они не будут колебаться в защите жизни и конституционных, законных интересов народа Курдистана. Мы еще раз подтверждаем то, что единственный путь для разрешения проблем — это политический диалог, а не язык лжи и угроз", — приводится в тексте заявления пешмерга.

Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в пятницу официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах. Позже режим прекращения огня был продлен на неопределенное время.