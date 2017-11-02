Курдистан заявил, что пешмерга готова защитить интересы автономии

КАИР, 2 ноя — РИА Новости. Руководство курдскими вооруженными формированиями пешмерга заявило, что не достигало никаких соглашений с иракской армией и готово защитить интересы жителей региона, об этом говорится в заявлении министерства пешмерга.
Согласно заявлению самого пешмерга, распространенная иракской армией информация не соответствует действительности. Требования, звучащие в этом тексте, по мнению курдских командиров, "не конституционны, не реальны, и представляют угрозу для Региона Курдистан и его граждан".
Иракские военные и курдские ополченцы провели уже три раунда переговоров в Мосуле и Курдистане, Багдад требует от курдов передать ему контроль за КПП между Иракским Курдистаном и Турцией и аэропортами, а также сократить число курдских ополченцев пешмерга или перевести их под командование Ирака.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в пятницу официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки. Согласно заявлению его пресс-службы, приостановка боев призвана предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил Иракского Курдистана для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах. Позже режим прекращения огня был продлен на неопределенное время.