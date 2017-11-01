Глава МВД Франции считает высокой угрозу нападения в стране

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон после теракта в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, заявил, что угроза подобного нападения на французской территории остается высокой.

"К сожалению, текущая ситуация в мире такова, что уровень угрозы остается высоким", — сказал министр в интервью телеканалу BFMTV , отвечая на вопрос о том, возможен ли во Франции теракт, подобный тому, что произошел в Нью-Йорке.

По его словам, в нескольких французских городах приняты дополнительные меры безопасности.

В среду во Франции перестало действовать чрезвычайное положение, введенное на территории страны решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Одновременно с этим вступил в силу закон о борьбе с терроризмом. Коллон не исключил, что режим ЧП возобновится, если в стране произойдет еще одно "массовое убийство".

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом.