Конгрессмены показали примеры "фейковых российских аккаунтов" в Facebook

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Члены обеих палат конгресса США принесли в среду на слушания с представителями Google, Twitter и Facebook распечатки с "фейковыми аккаунтами", которые, по их словам, связаны с российским "Агентством по изучению интернета" (IRA) из Санкт-Петербурга.

Ранее об этом агентстве сообщил на слушаниях главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч. По его словам, с июня 2015 по август 2017 года Facebook выявил рекламу общей стоимостью 100 тысяч долларов на 3 тысячах аккаунтов Facebook и Instagram, которые якобы связаны с IRA.

Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Бёрр заявил, что хотел бы показать один пример распространения дезинформации, направленной на раскол американского общества и публикуемой "фейковыми аккаунтами, связаными с IRA" в Facebook.

Помощники сенатора принесли большие распечатанные слайды. Первая группа в соцсети, чьи публикации вызвали вопросы у сенаторов, называется "Сердце Техаса" и имеет более 250 тысяч подписчиков, рассказал Бёрр. По его словам, в этой группе "продвигались посты, которые многие охарактеризуют как "антимиграционные и антимусульманские".

Бёрр сообщил, что эта группа создала в 2016 году мероприятие с призывом к техасцами прийти в полдень 21 мая к Исламскому центру в Хьюстоне, "чтобы остановить исламизацию Техаса".

Далее сенатор указал на слайд с одной группой под названием "Объединенные мусульмане Америки". Он объяснил, что эта группа, напротив, выступает за исламские ценности, а в описании аккаунта значится "Я мусульманин и горжусь этим". Бёрр сообщил, что эта группа также "создала" событие с призывом прийти в полдень 21 мая к Исламскому центру для "сохранения исламских знаний", а потом аккаунт разместил рекламу с призывом поддержать Исламский центр.

По его словам, местные СМИ зафиксировали приход граждан к этому центру с плакатами. "Это стоило около 2 тысяч долларов для России", — добавил сенатор.

Замглавы комитета демократ Марк Уорнер также принес на слушания распечатанные слайды. Один из таких примеров — "аккаунт, направленный на христиан, который отправлял пользователям уведомления с цитатами из Библии, если вы лайкнули эту страницу". По его словам, в 2016 году подписчикам этой группы пришла картинка с фигурой Иисуса Христа напротив Хиллари Клинтон, изображенной в костюме дьявола, и со словами, что Иисус должен победить.

Члены комитета по разведке палаты представителей США также распечатали примеры действий "российских троллей" в соцсетях. Некоторые из примеров, как и упомянутые выше, являются противоречащими друг другу. Например, было создано мероприятие "Поддержи Хиллари. Сохрани американских мусульман!" с изображением женщины в хиджабе позади Клинтон — другая группа призывает "лайкнуть и поделиться постом, если хочешь, чтобы в Америке запретили бурку".

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.