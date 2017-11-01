Власти Мексики заявляют, что нашли деньги мафии в изъятых сейфах

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. Специализированная прокуратура по делам организованной преступности Мексики сообщила в среду, что сумела найти принадлежащие мафии средства в результате изъятия содержимого более 1,5 тысячи сейфов в частном хранилище First National Security в Канкуне.

Громкий скандал разгорелся в Мексике в минувшие выходные. Как ранее рассказала РИА Новости почетный консул РФ в этом городе Армина Вольперт, среди пострадавших арендаторов сейфов было как минимум пять россиян. Она отметила, что власти мотивировали свои действия поиском незадекларированных средств, полученных от преступной деятельности, однако в итоге пострадали и ни в чем не повинные вкладчики.

"Мы нашли, что искали, расследование и процессуальные действия позволяют нам говорить, что да, есть достаточные признаки относительно этих объектов (в части принадлежности преступности)", — заявил в эфире радио Imagen глава прокуратуры Исраэль Лира Салас.

Он заверил, что содержимое сейфов, не связанное с преступной деятельностью, будет возвращено владельцам. Салас также попросил понимания со стороны граждан и призвал к спокойствию, заверив, что никакого урона ни самому хранилищу, ни сейфам нанесено не было, так как владельцы First National Security пошли навстречу властям и оказали помощь.

Между тем, консул Вольперт утверждает, что пока никакой официальной информации относительно изъятых ценностей до пострадавших не доведено. "По-прежнему нет данных, когда и как получать содержимое сейфов, более того, арендаторам до сих пор говорят, что для этого необходимо будет ехать в Мехико и доказывать законное происхождение хранившихся в сейфах ценностей", – сказала Вольперт РИА Новости.