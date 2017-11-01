В Одессе задержали мужчину, перевозившего в машине автомат и гранаты

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в Одессе мужчину, который перевозил в салоне своего автомобиля автомат и гранаты, сообщила в среду пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Как отмечается, полицейские остановили автомобиль под управлением 27-летнего жителя Одессы.

"При проведении обыска в указанном автомобиле полицейские обнаружили и изъяли: автомат АК-74 калибра 5,45 миллиметра, два магазина к нему, 450 патронов калибра 5,45 миллиметра, две гранаты РГД-5 и 200 патронов к пистолету калибра 9 миллиметров", — говорится в сообщении.

Полицейские во время обысков по месту жительства одессита обнаружили пистолет иностранного производства и винтовку с оптическим прицелом. Как отмечается, куда и с какой целью мужчина перевозил оружие, установит следствие. Полиция завела дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.