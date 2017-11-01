Саипов несколько недель планировал теракт в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Исполнитель теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов планировал преступление в течение нескольких недель, сообщил заместитель комиссара полиции города Джон Миллер.

"Подозреваемый планировал теракт несколько недель и осуществил его от имени ИГ*", — сказал Миллер на пресс-конференции. По его словам, в автомобиле, который террорист использовал для нападения, была найдена записка на арабском, прославляющая "Исламское государство"*.

Миллер также уточнил, что 29-летний Саипов, переехавший в США в 2010 году, ранее не попадал в поле зрения ФБР и полиции Нью-Йорка. Он, однако, отметил, что подозреваемый мог быть связан с лицами, становившимися объектами внимания правоохранительных органов.

Кроме того, Миллер подтвердил информацию о том, что Саипова ранили при задержании. В настоящее время он находится в больнице, следственные органы уже провели его допрос.

Ужесточить наказание

Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры по ужесточению наказания за терроризм. Существующие меры ответственности он назвал "смешными". "Мы должны разработать наказание, гораздо более быстрое и сильное, чем то наказание, которое эти животные получают сейчас", — сказал он журналистам в Белом доме.

Американский лидер такжезаявил о своей готовности послать Саипова в военную тюрьму Гуантанамо, где без суда содержатся захваченные за рубежом обвиняемые в терроризме.

Отмена лотереи грин-карт

Помимо этого, Трамп сообщил, что вместе с конгрессом будет работать над отменой лотереи по розыгрышу грин-карт — разрешений на жительство в Соединенных Штатах. "Нам нужно избавиться от этой программы-лотереи как можно скорее", — подчеркнул он.

Ранее американский лидер заявил, что Саипов переехал в США из Узбекистана, выиграв грин-карту в лотерею, которую проводит госдепартамент. Он отметил, что Саипов привозил в Соединенные Штаты и других людей, число которых может достигать 23 человек.

Трагедия на Манхэттене

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. После этого фургон врезался в школьный автобус. Водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемого задержали.

Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек получили травмы разной степени тяжести. Власти Нью-Йорка назвали произошедшее терактом.