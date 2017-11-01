ЦРУ рассказало, какие фильмы смотрел бен Ладен

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Центральное разведывательное управление США рассказало, какие фильмы смотрел "террорист номер один" Усама бен Ладен, но воздержалось от публикации найденной у бен Ладена порнографии.

Ранее ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации бен Ладена в пакистанском Абботтабаде в 2011 году. Документы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

"После сегодняшней публикации из абботтабадской коллекции остаются неопубликованными материалы, публикация которых напрямую повредила бы обеспечению безопасности нашей страны, защищенные копирайтом материалы, порнография, компьютерные вирусы, а также пустые и поврежденные файлы и копии файлов", — говорится в пресс-релизе ЦРУ.

При этом ЦРУ в качестве примера привело ряд фильмов, найденных у бен Ладена. В частности, бен Ладен смотрел биографические фильмы о себе самом, включая телефильмы "Самые разыскиваемые в мире", "По следам бен Ладена", "Где же этот бен Ладен?".

Есть в списке фильмы о природе и научно-популярные фильмы: "Замечательные моменты дикой природы BBC", фильмы National Geographic о кунг-фу, "зеленых беретах", хищниках дикой природы и ядовитых змеях. Есть в коллекции бен Ладена и фильм под названием "Кремль изнутри", фильм о цивилизации Перу, "История Индии".

Нашлись в коллекции и мультфильмы: "Муравей Антц", "Бэтмен: рыцарь Готэма", "Тачки", "Цыпленок Цыпа", "Новые Мстители: Герои завтрашнего дня", "Не бей копытом", "Ледниковый период 3: Эра динозавров", "Повелители стихий: Столкновение со злом", художественный фильм "Три мушкетера". Известно, что с бен Ладеном проживали члены его семьи, включая несовершеннолетних детей.

Кроме того, у бен Ладена нашли компьютерную игру Final Fantasy VII.