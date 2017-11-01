В Эстонии после убийства человека с ножом полицию снабдят электрошокерами

ТАЛЛИН, 1 ноя – РИА Новости. Департамент полиции и погранохраны Эстонии уже в ноябре готов объявить тендер на закупку большой партии электрошокеров, сообщает Sputnik Эстония.

Правоохранители получат новые средства защиты к лету 2018 года. Какие модели тизеров (электрошокеров) будут допущены к конкурсу, не сообщается.

В числе первых их получат сотрудники отрядов полиции быстрого реагирования. Планируется, что постепенно электрошокерами оснастят все дежурные патрули.

Публичное обсуждение недостаточного оснащения полицейских Эстонии нелетальными средствами самообороны начались 31 октября, когда патруль застрелил мужчину с ножом в руке на площади Вабадузе в Таллине.

На пресс-конференции после трагедии представители полиции рассказали, что патруль был вооружен табельным оружием, дубинкой и баллончиком со слезоточивым газом. Действия сотрудников были признаны соответствующими обстоятельствам.

Адекватность поступка полиции и отсутствие у них эффективных электрошокеров стали темой обсуждения в социальных сетях страны.

Решение департамента приветствовал председатель специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности парламента Эстонии, бывший полицейский руководитель Райво Аэг. По его мнению, при наличии тизеров отражение атаки имело бы менее тяжелые последствия.

Во вторник, 31 октября, в 11:20 в самом центре Таллина на площади Вабадузе сотрудники полиции подстрелили шедшего на них босого мужчину с ножом и надписью "Дурак" на лбу. Позже раненый скончался в больнице.

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