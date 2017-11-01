Москва, Тегеран и Баку определили сферы сотрудничества на Каспии

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом встречи в Тегеране. 1 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом встречи в Тегеране. 1 ноября 2017

ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. Россия, Иран и Азербайджан планируют сотрудничать в сфере мультимодальных перевозок, морского туризма и сохранения водных биоресурсов Каспийского моря, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Ильхама Алиева по итогам трехстороннего саммита в Тегеране.

"Рассматривая Каспийское море как море мира, дружбы, безопасности и сотрудничества, стороны отмечают необходимость укрепления отношений в таких областях, как сотрудничество портовых администраций, морское судоходство, мультимодальные перевозки, морской туризм, сохранение водных биоресурсов, защита окружающей среды, энергетика, торговля, экономика", — говорится в документе.

Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в научных исследованиях Каспийского моря, гидрографии, метеорологии. Москва, Тегеран и Баку также намерены совместно развивать безопасность и военное сотрудничество, предупреждать и предотвращать чрезвычайные ситуации на Каспии.

Стороны в целом выразили удовлетворение ходом пятисторонних переговоров о проекте конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Они подтвердили свое намерение "обеспечить скорейшее принятие этого основополагающего документа консенсусом прибрежных государств".