Москва, Тегеран и Баку определили сферы сотрудничества на Каспии

ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. Россия, Иран и Азербайджан планируют сотрудничать в сфере мультимодальных перевозок, морского туризма и сохранения водных биоресурсов Каспийского моря, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина, Хасана Роухани и Ильхама Алиева по итогам трехстороннего саммита в Тегеране.
Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество в научных исследованиях Каспийского моря, гидрографии, метеорологии. Москва, Тегеран и Баку также намерены совместно развивать безопасность и военное сотрудничество, предупреждать и предотвращать чрезвычайные ситуации на Каспии.
Стороны в целом выразили удовлетворение ходом пятисторонних переговоров о проекте конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Они подтвердили свое намерение "обеспечить скорейшее принятие этого основополагающего документа консенсусом прибрежных государств".