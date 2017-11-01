Россия, Иран и Турция подтвердили необходимость региональной стабильности

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На межсирийских переговорах в Астане Иран, Россия и Турция подтвердили необходимость региональной стабильности, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"В нынешнем саммите (в Астане) все три страны подтвердили необходимость региональной стабильности, борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств и организованной преступностью", — заявил президент Ирана Хасан Роухани на брифинге в Тегеране по итогам своих переговоров с президентами России и Азербайджана.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. По итогам шестого раунда встречи 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Седьмой раунд завершился 31 октября, на нем было принято решение о проведении в Сочи 18 ноября конгресса национального примирения Сирии.