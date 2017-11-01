Трамп пообещал ужесточить наказание за терроризм после атаки в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал разработать меры, ужесточающие наказание за терроризм.

"Мы должны разработать наказание, гораздо более быстрое и сильное, чем то наказание, которое эти животные получают сейчас", — сказал Трамп журналистам в Белом доме о террористах.

"То, что у нас есть сейчас (меры наказания — ред.), — это ерунда, просто смешно", — добавил Трамп.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Полиция задержала террориста, которым оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов. По данным властей, он готовил теракт несколько недель и совершил атаку от имени ИГ* (запрещено в РФ).

* Террористическая группировка, запрещенная в России.