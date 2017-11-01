Правозащитники предостерегли от нетерпимости после теракта в США

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости. Правозащитная организация "Коалиция иммигрантов Нью-Йорка" (New York Immigration Coalition) предостерегает от проявлений нетерпимости по отношению к мусульманам после теракта в Нью-Йорке, заявил в среду РИА Новости исполнительный директор НПО Стив Шой (Steve Choi).

"Это ужасный акт насилия, который должен оскорбить всех людей, действующих по совести, а не возможность для укрепления нетерпимости по отношению к мусульманам. Мы не сделаем эту страну более безопасной или великой, восстав друг против друга в этот ужасный для нашего города момент", — заявил правозащитник.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.