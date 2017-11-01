Саакашвили заявил, что его страница в Facebook заблокирована

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его страница в Facebook подверглась масштабной атаке и заблокирована.

"Моя страница подвергается масштабной атаке! На данный момент полностью заблокирована возможность зайти на мою страницу с персонального компьютера, но работает мобильная версия. Специалисты утверждают, что доступ к странице закрыл самый большой, всеукраинский оператор интернета, который продает трафик более мелким региональным операторам. Мобильная же версия напрямую обменивается данными с Соединенными Штатами, поэтому ее заблокировать они не могут", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, зайти на его страницу в Facebook с компьютера можно, использовав технологию VPN (шифрование месторасположения) и выбирав опцию "зайти через сервер США".

По состоянию на 18.20 мск, пост Саакашвили отображается в ленте новостей, но перейти на страницу нельзя.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.