В Нью-Йорке нет явных террористических угроз, заявил мэр города

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости. Явных террористических угроз в Нью-Йорке сейчас нет, сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

"Мы не видим дополнительных, конкретных и достоверных угроз против Нью-Йорка… Но мы призываем всех быть бдительными", — заявил Де Блазио на пресс-конференции.

Он отметил, что ранее благодаря бдительности жителей в городе удалось предотвратить несколько терактов, но не уточнил, когда именно.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.