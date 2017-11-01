Иран будет сотрудничать с Россией в Сирии до победы, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хассан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество двух стран в Сирии продолжится до окончательной победы над терроризмом, сообщает пресс-служба Роухани.
"Сотрудничество Ирана и России будет продолжаться до полной победы над терроризмом", — сообщается на официальном сайте президента ИРИ.
"Иран является соседом и стратегическим партнером России", — сообщила пресс-служба.
Роухани назвал "эффективной" роль РФ в "защите" соглашения по ядерной программе Ирана. Также иранский лидер приветствовал российский капитал в частном секторе иранского бизнеса.