Иран будет сотрудничать с Россией в Сирии до победы, заявил Роухани

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Президент Ирана Хассан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что сотрудничество двух стран в Сирии продолжится до окончательной победы над терроризмом, сообщает пресс-служба Роухани.

Путин ранее прибыл в Тегеран, где запланированы трехсторонние переговоры на высшем уровне Азербайджан-Иран-Россия.

"Сотрудничество Ирана и России будет продолжаться до полной победы над терроризмом", — сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

"Иран является соседом и стратегическим партнером России", — сообщила пресс-служба.

Роухани назвал "эффективной" роль РФ в "защите" соглашения по ядерной программе Ирана. Также иранский лидер приветствовал российский капитал в частном секторе иранского бизнеса.