В Сенате США считают, что Twitter недооценивает число фейковых аккаунтов

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Зампредседателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер считает, что Twitter недооценивает число российских фейковых аккаунтов и ботов, которые "вмешивались" в выборы.

"Я обеспокоен, что Twitter , кажется, недооценивает число фейковых аккаунтов и ботов, которые продвигают дезинформацию. Независимые исследователи подсчитали, что до 15% аккаунтов — или потенциально 48 миллионов аккаунтов — фейковые или автоматизированные", — сказал Уорнер, выступая на слушаниях в комитете с представителями Google

Twitter же, по его словам, "раскрыл только небольшой процент такой деятельности".

"Алгоритмы поиска Google продолжают испытывать проблемы в обнаружении фейковых новостей или пропаганды. Это российское оружие уже доказало свою успешность и эффективность относительно затрат на это. Мы можем быть уверены, что другие противники, включая иностранные разведсообщества и, возможно, террористические организации, читают их (российский) сценарий и уже предпринимают действия", — полагает Уорнер.

Ранее сеть Facebook заявила, что намерена предъявить в юридическом комитете сената США доказательства того, что предположительно связанная с РФ группа выложила более 80 тысяч сообщений во время и после выборов. Потенциальная аудитория этих постов предположительно составила 126 миллионов пользователей, а у 29 миллионов человек они появлялись напрямую в ленте новостей.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи, как правило, не упоминают.