В Одесской области водитель наехал на пешеходов, погиб один человек

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Автомобиль наехал на группу людей на обочине в Одесской области, один человек погиб и трое пострадали, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Около 3.00 (4.00 мск) 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на четырех человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

По данным полиции, водителя автомобиля задержали, предварительно установлено, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.