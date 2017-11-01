Президенты России и Азербайджана встретились в Тегеране

ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в среду в Тегеране для беседы перед проведением трехстороннего саммита с участием президента Ирана Хасана Роухани.
Он отметил, что двусторонние усилия по развитию отношений не проходят даром, и примером тому служит рост товарооборота: за первые девять месяцев 2017 года этот показатель вырос почти на 62%.
"Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с вами в двустороннем формате", — сказал глава российского государства.
По его словам, это свидетельствует о большом взаимном интересе бизнес-структур двух стран. "Наши отношения с Россией имеют стратегический характер, и мы так и характеризуем их. Сотрудничаем по всем направлениям: и в гуманитарной сфере, и в экономической, в энергетической, транспортной, военно-технической. Поэтому это полноценные отношения друзей, соседей и близких партнеров", — сказал Алиев.
"Это сотрудничество, основанное на глубоких исторических корнях и на взаимных интересах и поддержке, которую три страны оказывают на международной арене", — сказал президент Азербайджана.