Президенты России и Азербайджана встретились в Тегеране

ТЕГЕРАН, 1 ноя – РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в среду в Тегеране для беседы перед проведением трехстороннего саммита с участием президента Ирана Хасана Роухани.

"Очень рад вас видеть, на этот раз в Тегеране: мы встречаемся регулярно и по телефону разговариваем, в постоянном контакте – это естественно, потому что отношения между нашими государствами носят особый характер и, безусловно, это характер стратегического партнерства", — заявил Путин перед началом встречи с Алиевым.

Он отметил, что двусторонние усилия по развитию отношений не проходят даром, и примером тому служит рост товарооборота: за первые девять месяцев 2017 года этот показатель вырос почти на 62%.

"Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с вами в двустороннем формате", — сказал глава российского государства.

В свою очередь азербайджанский президент отметил, что эта встреча не первая в этом году, и каждая из таких встреч всегда ведет к хорошим результатам. "Мы даем новый импульс развитию отношений, очень рады, что в экономической сфере товарооборот растет после определенных сложных процессов", — сказал Алиев.

По его словам, это свидетельствует о большом взаимном интересе бизнес-структур двух стран. "Наши отношения с Россией имеют стратегический характер, и мы так и характеризуем их. Сотрудничаем по всем направлениям: и в гуманитарной сфере, и в экономической, в энергетической, транспортной, военно-технической. Поэтому это полноценные отношения друзей, соседей и близких партнеров", — сказал Алиев.

Он также с удовлетворением отметил, что предстоящий трехсторонний саммит является "очень важным событием глобального масштаба".

"Это сотрудничество, основанное на глубоких исторических корнях и на взаимных интересах и поддержке, которую три страны оказывают на международной арене", — сказал президент Азербайджана.