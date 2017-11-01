Шведская полиция не нашла взрывоопасных веществ в аэропорту Скавста

СТОКГОЛЬМ, 1 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Швеции не обнаружила взрывоопасных веществ в сумке, из-за которой была проведена эвакуация аэропорта Скавста, расположенного в 100 километрах от Стокгольма.

"Аэропорт Скавста очистили от пассажиров в среду после обнаружения во время досмотра предмета с подозрениям на взрывное вещество. В 12.45 (14.45 мск) сообщили, что опасность миновала", — сообщает шведское телевидение SVT.

На подозрительную сумку отреагировали сотрудники досмотра и прибывшая на место полиция приняла решение об эвакуации людей в 14.00 мск. Специалисты, осмотревшие сумки, сообщили, что ее содержимое не представляет опасности.

На время проверки из здания аэропорта были эвакуированы 200 человек.