Россия войдет в число лидеров нового многополярного мира, заявили в Индии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия войдет в число стран, которые станут лидерами в новом многополярном мире, заявил в среду президент Бизнес альянса Индии (The Indian Business Alliance, IBA) Сэмми Котвани.
В свою очередь, советник посольства Индии в Москве С.Инбасекар добавил, что три крупные соседствующие страны — Россия, Индия и Китай — могут привнести очень большой вклад в экономическое развитие всего мира.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года товарооборот России и Индии составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 5,3 миллиарда, импорт — 2,4 миллиарда долларов.