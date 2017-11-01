Россия войдет в число лидеров нового многополярного мира, заявили в Индии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия войдет в число стран, которые станут лидерами в новом многополярном мире, заявил в среду президент Бизнес альянса Индии (The Indian Business Alliance, IBA) Сэмми Котвани.

"Мир, который складывается сейчас, будет многополярным. Я могу сказать, что он еще не сложился. В новом мире лидирующие позиции займут США, Китай, Индия. Россия присоединится к их числу", — сказал Котвани на международной бизнес-конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции".

В свою очередь, советник посольства Индии в Москве С.Инбасекар добавил, что три крупные соседствующие страны — Россия, Индия и Китай — могут привнести очень большой вклад в экономическое развитие всего мира.

"Безусловно, как три большие страны, как три соседствующие страны мы можем привнести очень много в плане экономического развития для всего мира. Мы можем внести вклад в процветание всего мира — и сегодня мы можем сделать это вместе", — сказал С.Инбасекар.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года товарооборот России и Индии составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 5,3 миллиарда, импорт — 2,4 миллиарда долларов.