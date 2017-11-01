Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке был "радикализован", заявил губернатор

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке, был "радикализован" уже во время проживания в США, сообщил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Он безнравственный трус, вот кто он. Он был связан с "Исламским государством"*, и он был "радикализован внутри страны", — сказал Куомо в эфире телеканала CNN

Кроме того, губернатор назвал теракт в Нью-Йорке "неудачной попыткой террористов". "Да, мы потеряли восемь человек, и мы плачем и молимся. Но вчера вечером у нас состоялся парад в честь Хэллоуина — мы здесь, мы продолжаем путь, мы празднуем — террористы снова потерпели неудачу", — добавил губернатор штата.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника, подозреваемый в совершении теракта Сейфулло Саипов не проявил угрызений совести за смертоносную атаку, и более того, практически хвастался ей. Следователям удалось допросить его в среду в больнице, где Саипов находится в стабильно тяжелом состоянии.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.