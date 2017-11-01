Жители Каталонии разделили силовиков на своих и чужих

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (345)

БАРСЕЛОНА, 1 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Референдум о независимости, масштабные и не очень акции протеста, операции в комиссариатах — испанские полицейские и гвардейцы, прибывшие в Каталонию, второй месяц несут службу по охране порядка в автономном сообществе.

Безопасность в Каталонии обеспечивают 17 тысяч местных полицейских (Mossos), для усиления которых в конце сентября в автономное сообщество прибыли сотрудники Гражданской Гвардии и Национальной полиции. Число испанских сотрудников правоохранительных органов в Каталонии составляет примерно 10 тысяч человек. Их приезд в преддверии референдума о независимости Каталонии вызвал шквал недовольства, каталонцы — как власти, так и простые люди — обвиняли Мадрид в желании "воевать с собственным народом", который хотел лишь свободного волеизъявления.

Самые масштабные беспорядки прошли во время референдума и в последующие несколько дней. На некоторых избирательных участках произошли столкновения голосующих с полицейскими. Власти Каталонии после заявили, что пострадали более тысячи человек, в то время как испанские власти обращали внимание, что большинство обращений в медицинские учреждения было связано с незначительными травмами. При этом, по информации Мажрида, в ходе беспорядков на избирательных участках пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

Корабли постоят…

Порт в Барселоне большой, с несколькими гаванями: где-то стоят круизные лайнеры, где-то — грузовые суда.

"Что, сказать вам, где корабли? Да зачем, вас все равно туда не пустят. Но вообще в ту сторону", — неопределённо машет рукой полицейский.

Но, несмотря на обилие кораблей и запутанную инфраструктуру, не заметить два больших судна, стоящих особняком, невозможно. Они называются Rhapsody и Moby Dada. Именно на них и живут испанские полицейские. Подойти к ним действительно нельзя, поскольку эта часть порта охраняется особенно.

"Здесь закрытая территория, сюда нельзя заходить. Пожалуйста, покиньте ее. Видите, шлагбаум. До него можно. Дальше — нет", — сказали улыбчивые каталонские полицейские прежде, чем выпроводить корреспондента РИА Новости за шлагбаум.

На борту одного из кораблей — Moby Dada — нарисован цыплёнок Твити (на каталонском его зовут Picolin) из мультфильма про кота Сильвестра. За этой милой картинкой могут разместиться более 1,6 тысячи человек. Rhapsody вмещает более 2 тысяч пассажиров.

"Знаете, почему они живут в порту? Мы не хотим их видеть в городе! Нашу безопасность обеспечивают наши местные полицейские, мы поддерживаем их, а эти чужаки нам не нужны", — рассказала живущая в Барселоне девушка.

Полиция вместо туристов



Несмотря на недовольство горожан, часть силовиков расквартирована в отелях в различных населенных пунктах Каталонии.

"К этим отелям приходят люди и начинают кричать, чтобы они проваливали из нашего города", — продолжает собеседница.

В начале октября акции протеста против прибывших в Каталонию сотрудников правоохранительных органах достигли такого размаха, что они были вынуждены даже выселиться из одного из отелей.

Благодарность народа

В течение нескольких дней после референдума о независимости проходили акции протеста перед зданием штаб-квартиры Национальной полиции. Молодые люди выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес испанских силовиков и бросали в сторону здания самолетики. Перед зданием выставили несколько машин Mossos, которые и охраняли своих коллег от толпы.

К вечеру 3 октября — дня проведения всеобщей забастовки — это место было не узнать — повсюду разбросанные банки из-под пива и кучи мусора.

Спустя четыре недели все перед этим зданием наблюдалась совершенно иная картина. В день проведения митинга сторонников сохранения Каталонии в составе Испании 28 октября здесь собрались несколько сотен человек с национальными флагами страны. Участники подходили к полицейским, жали им руки и благодарили.

"Да здравствует Гражданская Гвардия!", "Да здравствует Национальная полиция!", — скандируют на митингах сторонники единой Испании. "Да здравствуют Mossos!", — скандируют их оппоненты на митингах под флагами непризнанной независимой Каталонии.

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали власти в Мадриде. Местные власти заявили, что референдум завершился победой сторонников независимости. Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил введение в автономии прямого управления испанских властей. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства автономии. Пучдемон отказался признавать решения Мадрида. Он и семеро бывших сотрудников его кабинета в выходные уехали в Брюссель.