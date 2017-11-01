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Жители Каталонии разделили силовиков на своих и чужих

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (345)
17:0201.11.2017
02610

БАРСЕЛОНА, 1 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Референдум о независимости, масштабные и не очень акции протеста, операции в комиссариатах — испанские полицейские и гвардейцы, прибывшие в Каталонию, второй месяц несут службу по охране порядка в автономном сообществе.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Независимость Каталонии: а так ли она нужна?
Безопасность в Каталонии обеспечивают 17 тысяч местных полицейских (Mossos), для усиления которых в конце сентября в автономное сообщество прибыли сотрудники Гражданской Гвардии и Национальной полиции. Число испанских сотрудников правоохранительных органов в Каталонии составляет примерно 10 тысяч человек. Их приезд в преддверии референдума о независимости Каталонии вызвал шквал недовольства, каталонцы — как власти, так и простые люди — обвиняли Мадрид в желании "воевать с собственным народом", который хотел лишь свободного волеизъявления.

Самые масштабные беспорядки прошли во время референдума и в последующие несколько дней. На некоторых избирательных участках произошли столкновения голосующих с полицейскими. Власти Каталонии после заявили, что пострадали более тысячи человек, в то время как испанские власти обращали внимание, что большинство обращений в медицинские учреждения было связано с незначительными травмами. При этом, по информации Мажрида, в ходе беспорядков на избирательных участках пострадал 431 сотрудник правоохранительных органов.

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Салюты и протесты: реакция на резолюцию о независимости Каталонии в Барселоне

Корабли постоят…

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
Двоевластие или независимость: что теперь ждет Каталонию
Порт в Барселоне большой, с несколькими гаванями: где-то стоят круизные лайнеры, где-то — грузовые суда.

"Что, сказать вам, где корабли? Да зачем, вас все равно туда не пустят. Но вообще в ту сторону", — неопределённо машет рукой полицейский.

Но, несмотря на обилие кораблей и запутанную инфраструктуру, не заметить два больших судна, стоящих особняком, невозможно. Они называются Rhapsody и Moby Dada. Именно на них и живут испанские полицейские. Подойти к ним действительно нельзя, поскольку эта часть порта охраняется особенно.

"Здесь закрытая территория, сюда нельзя заходить. Пожалуйста, покиньте ее. Видите, шлагбаум. До него можно. Дальше — нет", — сказали улыбчивые каталонские полицейские прежде, чем выпроводить корреспондента РИА Новости за шлагбаум.

На борту одного из кораблей — Moby Dada — нарисован цыплёнок Твити (на каталонском его зовут Picolin) из мультфильма про кота Сильвестра. За этой милой картинкой могут разместиться более 1,6 тысячи человек. Rhapsody вмещает более 2 тысяч пассажиров.

"Знаете, почему они живут в порту? Мы не хотим их видеть в городе! Нашу безопасность обеспечивают наши местные полицейские, мы поддерживаем их, а эти чужаки нам не нужны", — рассказала живущая в Барселоне девушка.

Полиция вместо туристов

Заседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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Конституционный суд Испании отменил резолюцию о независимости Каталонии
Несмотря на недовольство горожан, часть силовиков расквартирована в отелях в различных населенных пунктах Каталонии.

"К этим отелям приходят люди и начинают кричать, чтобы они проваливали из нашего города", — продолжает собеседница.

В начале октября акции протеста против прибывших в Каталонию сотрудников правоохранительных органах достигли такого размаха, что они были вынуждены даже выселиться из одного из отелей.

Побег из Испании: каталонцы объявили о независимости
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкДокумент, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
© REUTERS / Yves HermanСпустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017
© REUTERS / Yves Herman
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкК этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЛюди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкГлава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
© REUTERS / Albert GeaЧлены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года
© REUTERS / Albert Gea
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
© AP Photo / Emilio MorenattiПредседатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЧтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
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Благодарность народа

Ситуация у здания парламента Каталонии в Барселоне
© REUTERS / Juan Medina
Три счастливых дня. Каталония уже установила рекорд независимости
В течение нескольких дней после референдума о независимости проходили акции протеста перед зданием штаб-квартиры Национальной полиции. Молодые люди выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес испанских силовиков и бросали в сторону здания самолетики. Перед зданием выставили несколько машин Mossos, которые и охраняли своих коллег от толпы.

К вечеру 3 октября — дня проведения всеобщей забастовки — это место было не узнать — повсюду разбросанные банки из-под пива и кучи мусора.

Спустя четыре недели все перед этим зданием наблюдалась совершенно иная картина. В день проведения митинга сторонников сохранения Каталонии в составе Испании 28 октября  здесь собрались несколько сотен человек с национальными флагами страны. Участники подходили к полицейским, жали им руки и благодарили.

"Да здравствует Гражданская Гвардия!", "Да здравствует Национальная полиция!", — скандируют на митингах сторонники единой Испании. "Да здравствуют Mossos!", — скандируют их оппоненты на митингах под флагами непризнанной независимой Каталонии.

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Автономию Каталонии могут расширить, заявил МИД Испании
В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали власти в Мадриде. Местные власти заявили, что референдум завершился победой сторонников независимости. Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил введение в автономии прямого управления испанских властей. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии. Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства автономии. Пучдемон отказался признавать решения Мадрида. Он и семеро бывших сотрудников его кабинета в выходные уехали в Брюссель.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны
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