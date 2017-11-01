Саудовский король выразил соболезнования президенту США в связи с терактом

ДУБАЙ, 1 ноя — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в Нью-Йорке.

"Мы отвергаем и осуждаем в самых решительных выражениях этот теракт, снова подтверждаем нашу твердую позицию, которая отвергает терроризм в любых формах и проявлениях", — говорится в телеграмме, направленной саудовским монархом, текст которой приводит Саудовское агентство новостей WAM.

В ней король указал на важность совместных международных усилий для противостояния терроризму.

Также он принес "самые искренние соболезнования" семьям жертв теракта и американскому народу.

Свои соболезнования американскому президенту также направил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.\