В США прокомментировали инциденты с американскими эсминцами ВМС

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Столкновения американских военных кораблей, повлекшие гибель моряков, стали следствием ошибок, которых можно было избежать, говорится в докладе ВМС США по итогам расследования инцидентов.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения. В июне эсминец ВМС США "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков.

"Оба этих инцидента были предотвратимы, и расследование обнаружило многочисленные ошибки, допущенные вахтенной сменой", — заявил начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон, слова которого приводятся в докладе.

Одной из главных причин ошибок, допущенных моряками обоих эсминцев, следователи называют недостаточно строгое соблюдение установленных навигационных практик.

В первой половине октября сообщалось, что командование эсминца "Джон Маккейн" было отстранено после аварии. Также своих должностей в связи с ЧП лишились двое командующих соединениями ВМС США.