Меркель направила Трампу соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке

БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту США Дональду Трампу соболезнования в связи с терактом в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель сообщила, что с потрясением узнала о теракте, жертвами которого вновь стали невинные люди. "Правительство категорически осуждает этот акт террора", — цитирует Меркель рассылка пресс-службы.

"Вместе с нашими американскими друзьями мы скорбим о жертвах этого жестокого насилия. Наши мысли с их близкими. Пострадавшим желаем быстрого выздоровления", — заявила Меркель.

Канцлер добавила, что в борьбе с терроризмом Германия "твердо стоит на стороне США".

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал произошедшее терактом. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.