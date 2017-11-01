Пешеходный переход на границе Эстонии и России открыли после реконструкции

ТАЛЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт в среду открыл пешеходный пограничный пункт на границе с Россией "Нарва-2", который был закрыт на реконструкцию в 2015 году, сообщила пресс-служба МВД.

"В ходе реконструкции в пункте пропуска "Нарва-2" была установлена система видеонаблюдения, обновлен терминал, созданы условия для пересечения границы людьми с физическими недостатками. Был тщательно отремонтирован пешеходный мост, на мосту построена галерея, на площади перед пунктом пропуска положено новое дорожное покрытие", — говорится в сообщении.

Расположенный на российской стороне пешеходный пункт пропуска "Ивангород" был снесен, и вместо него построили абсолютно новый терминал пограничного контроля. Также в новом пункте пропуска установлена комплексная охранная система, построены наружные инженерные сети и укреплена набережная.

Стоимость реконструкции пограничного пункта "Нарва-2" и пешеходного моста составила 957 тысяч евро. Средства были выделены в рамках программы трансграничного сотрудничества "Эстония-Латвия-Россия" Европейского инструмента соседства и партнерства (ENPI), а также из государственного бюджета Эстонии.