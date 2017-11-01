Мэй рассказала о "попытках России вмешаться в выборы в других странах"

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти очень серьезно относятся к "попыткам России вмешаться в выборы в других странах" и "при необходимости" оказывают помощь США в расследовании, заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".