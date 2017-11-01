Мэй рассказала о "попытках России вмешаться в выборы в других странах"

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти очень серьезно относятся к "попыткам России вмешаться в выборы в других странах" и "при необходимости" оказывают помощь США в расследовании, заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы очень серьезно относимся к проблемам российского вмешательства или попыткам вмешаться в избирательный процесс или в демократические процессы… Мы работаем тесно с американскими партнерами, и могу вас заверить, что в рамках этого сотрудничества мы сотрудничаем с ними при необходимости", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из парламентариев о том, помогает ли или готова ли помогать Великобритания в расследовании ФБР якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".