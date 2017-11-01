Мэй пригласила лидеров партий обсудить секс-скандал в парламенте

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила лидерам всех парламентских партий встретиться на следующей неделе и обсудить ситуацию вокруг сексуального скандала в парламенте.
В минувший понедельник лидер палаты общин Андреа Лидсом объявила, что при парламенте будет создана специальная независимая комиссия, в которую смогут обращаться сотрудники парламента в связи с сексуальными домогательствами и непристойными просьбами от начальников.
В список вошли 20 парламентариев, занимающих посты в правительстве. Один из них — замминистра по делам международной торговли Марк Гарнье — уже успел признать, что просил секретаря купить ему игрушки в секс-шопе. Однако если верить слухам, не только консерваторы позволяли себе вольности, но и представители других партий. У сотрудниц парламента есть даже специальный чат в приложении WhatsApp, в котором они предупреждают друг друга относительно поведения парламентариев и министров.
Накануне министр обороны Великобритании Майкл Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за проступок.