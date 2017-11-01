Мэй пригласила лидеров партий обсудить секс-скандал в парламенте

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила лидерам всех парламентских партий встретиться на следующей неделе и обсудить ситуацию вокруг сексуального скандала в парламенте.

"Парламентарии, представляющие обе стороны в парламенте, глубоко обеспокоены заявлениями о запугивании и недопустимом обращении здесь, в Вестминстере. Я написала всем лидерам партий письмо, пригласив их на встречу в начале следующей недели, чтобы мы могли обсудить разработку единой, прозрачной и независимой процедуры подачи жалоб для всех, кто работает здесь, в парламенте", — сообщила Мэй во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте в среду

В минувший понедельник лидер палаты общин Андреа Лидсом объявила, что при парламенте будет создана специальная независимая комиссия, в которую смогут обращаться сотрудники парламента в связи с сексуальными домогательствами и непристойными просьбами от начальников.

Такое решение было озвучено после того, как СМИ сообщили о составленном сотрудниками парламента списке из 36 имен депутатов-консерваторов, позволивших себе недопустимые, с точки зрения их помощников, поступки сексуального характера.

В список вошли 20 парламентариев, занимающих посты в правительстве. Один из них — замминистра по делам международной торговли Марк Гарнье — уже успел признать, что просил секретаря купить ему игрушки в секс-шопе. Однако если верить слухам, не только консерваторы позволяли себе вольности, но и представители других партий. У сотрудниц парламента есть даже специальный чат в приложении WhatsApp, в котором они предупреждают друг друга относительно поведения парламентариев и министров.

Сексуальный скандал в Британии набирает обороты. В среду Мэй поручила секретарю кабинета министров сэру Джереми Хейвуду срочно провести расследование жалобы журналистки Кейт Молтби на сексуальные домогательства со стороны нынешнего главы канцелярии правительства Дэмиана Грина. Грин категорически опровергает утверждения Молтби.

Накануне министр обороны Великобритании Майкл Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за проступок.