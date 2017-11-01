Погранслужба Украины усилила контроль на границе в связи с терактами

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины усилила контроль и охрану государственной границы в связи с последними терактами, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Служба безопасности, Нацполиция и погранслужба Украины усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы из-за последних нападений в стране, в том числе будет усилена охрана границы с Россией.

"Пограничники усилили контроль в пунктах пропуска на государственной границе… Соответствующее поручение правоохранители получили от Совета национальной безопасности и обороны Украины. На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украино-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности, органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия на Украину", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники в случаи обнаружения подозрительных лиц будут инициировать проведение личных осмотров, а также привлекать сотрудников Службы безопасности Украины для осуществления углубленного осмотра всех транспортных средств, на которых въезжают на Украину такие лица.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В прошлую среду в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.