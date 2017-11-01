Пора прекращать игры вокруг сделки по иранскому атому, заявил Рябков

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Играть в игры вокруг иранской ядерной сделки пора прекращать, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Пора прекращать играть в игры вокруг иранской сделки. Есть такое выражение — не ломай то, что работает… Мы призываем к здравому смыслу, и мы должны продолжать работать над тем, что необходимо сделать в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.)", — сказал Рябков в эфире телеканала RT

По словам дипломата, Россия будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках СВПД.

"Мы занимаемся имплементацией СВПД в том ключе, в котором должны. Мы вывозим отработанное топливо из Бушера, мы будем также действовать в отношении двух новых атомных станций, закладка первых камней которых произошла вчера в Бушере. Мы также будет заниматься реконфигурацией объекта в Фордо, чтобы позволить начать производить там стабильные изотопы. В практическом плане мы будем делать все, чтобы продвинуть должный уровень мирного сотрудничества с Ираном в этой сфере", — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что с политической точки зрения, Россия будет "требовать, чтобы все возможные спорные моменты решались в рамках Совместной комиссии".