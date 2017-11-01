В Германии почти 30 человек пострадали на вечеринке по случаю Хеллоуина

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В баварской общине Обертульба на праздничной вечеринке по случаю Хеллоуина распылили газ, 29 человек пострадали, пишет газета Passauer Neue Presse со ссылкой на полицию.

Трех человек пришлось отправить в больницу, остальным помощь оказали на месте. Всего на вечеринке было около тысячи человек. Организаторы прервали празднование и эвакуировали посетителей.

Полиция проводит расследование.

Хеллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых. По поверью, в эту ночь ведьмы и колдуны свободно расхаживают среди людей. Отмечают Хеллоуин карнавалом, символом которого считаются ведьма на метле и выдолбленная тыква с горящей свечой внутри.