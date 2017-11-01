В Австрии третий день не могут найти убившего соседей "поклонника Гитлера"

ВЕНА, 1 ноя — РИА Новости. Австрийская полиция третий день безрезультатно ведет поиск 66-летнего мужчины, которому вменяется убийство двух соседей в Штиволле недалеко от Граца и побег с места преступления.

По информации правоохранительных органов, мужчина из-за затяжной ссоры с соседями в воскресенье застрелил из ружья супругов-пенсионеров и тяжело ранил еще одну женщину. Мужчина уже был известен полиции, в отношении него действовал запрет на покупку оружия, поэтому ружье тот достал, вероятно, нелегально.

С места происшествия подозреваемый уехал в белом фургоне Volkswagen, который ранее уже успел привлечь внимание общественности: в прошлом году мужчина приклеил на заднее стекло автомобиля баннер с нацистским приветствием по отношению к Адольфу Гитлеру.

Как сообщили в полиции федеральной земли Штирия, на территории которой ведется поиск, правоохранительные органы делают все возможное для установления местонахождения беглеца. Так, со вторника в операции на территории лесополосы задействованы служебные собаки, вертолет, оснащенный тепловизорами, работают бойцы спецотряда Кобра. В общей сложности сбежавшего мужчину ищут несколько сотен человек.

По информации полиции, ночью оперативники обыскали систему туннелей в непосредственной близости от места преступления, однако никаких доказательств пребывания подозреваемого обнаружено не было.