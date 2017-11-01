Следствие подобралось к организаторам терактов на Украине, заявил Матиос

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Украинское следствие "вплотную приблизилось" к организаторам терактов, которые произошли на Украине в последнее время, заявил в среду на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В последнее время на Украине участились случаи терактов. За последний год были совершены покушения на разных чиновников, политиков и общественных деятелей.

"Теракты в отношении полковника Шаповала (разведки Минобороны Украины Максима Шаповала — ред.), Хараберюша (полковника СБУ Александра Хараберюша — ред.) и убийства Шеремета (журналиста Павла Шеремета — ред.) — процессуальное руководство или расследование осуществляют следователи военной прокуратуры и СБУ… (они — ред.) вплотную приблизилось к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток", — заявил Матиос.

По его словам, в Донбассе якобы действуют специальные центры, которые "поставили террористические акты на поток".