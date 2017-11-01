Сенатор Калашников о сборе биоматериалов: от науки защищаться нельзя

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нельзя защититься от научного прогресса, пока речь идет о научных исследованиях, это будет продолжаться, заявил РИА Новости в среду сенатор Сергей Калашников, комментируя информацию о сборе биоматериалов россиян.

В Пентагоне подтвердили, что собирают биоматериалы россиян. Расцениваете ли вы это как угрозу? Да, боюсь, что это может быть использовано для разработки биологического оружия

Американцы вряд ли смогут использовать эти данные во вред России

Подобные исследования даже полезны для науки

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В понедельник на заседании СПЧ президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы России располагают информацией о подобных действиях со стороны некоторых эмиссаров и неправительственных организаций.

Парламентарий ранее возглавлял думский комитет по охране здоровья.

"Неизвестно, для чего собирают биоматериал россиян. В любом случае, наверняка, официальная версия будет звучать как реализация индивидуального лечения и расширение наших знаний", — сказал Калашников.

Кто и для чего расширяет эти знания, вопрос неизвестный.

"Я думаю, у нас тоже ведутся соответствующие исследования, хотя официально о них ничего неизвестно", — сказал политик.

Он подчеркнул, что "пока не известно, от чего защищаться, от науки защищаться точно нельзя".

"Другое дело, что плоды науки могут и навредить человечеству. Хороший пример этому — создание атомной бомбы, но при этом мы используем атомные реакторы на АЭС", — заключил он.