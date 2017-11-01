Сенатор Калашников о сборе биоматериалов: от науки защищаться нельзя

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нельзя защититься от научного прогресса, пока речь идет о научных исследованиях, это будет продолжаться, заявил РИА Новости в среду сенатор Сергей Калашников, комментируя информацию о сборе биоматериалов россиян.
76.0%Да, боюсь, что это может быть использовано для разработки биологического оружия
10.3%Американцы вряд ли смогут использовать эти данные во вред России
5.5%Подобные исследования даже полезны для науки
8.2%Не слежу за темой
Парламентарий ранее возглавлял думский комитет по охране здоровья.
"Неизвестно, для чего собирают биоматериал россиян. В любом случае, наверняка, официальная версия будет звучать как реализация индивидуального лечения и расширение наших знаний", — сказал Калашников.
Кто и для чего расширяет эти знания, вопрос неизвестный.
Он подчеркнул, что "пока не известно, от чего защищаться, от науки защищаться точно нельзя".
"Другое дело, что плоды науки могут и навредить человечеству. Хороший пример этому — создание атомной бомбы, но при этом мы используем атомные реакторы на АЭС", — заключил он.