США пытаются заставить Сербию выбирать между Россией и ЕС, заявил Рябков

СОЧИ, 1 ноя – РИА Новости. США открыто и нагло пытаются поставить Сербию перед выбором между Россией и ЕС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем выразил обеспокоенность влиянием России в Балканском регионе и сотрудничеством Белграда и Москвы. Перед тем он призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом.

"Это из практики других государств, которые, как США, применительно к Сербии открыто, публично и нагло пытаются поставить суверенное государство перед ложным выбором быть вместе с Западом или вместе с Россией. Это не наш приём", — сказал Рябков журналистам.