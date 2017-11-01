США имеют веские основания ввести санкции в отношении Китая, заявил эксперт

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. США не рискнут ввести санкции в отношении Китая, несмотря на то, что имеют серьезные основания для такого шага, заявил в среду программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По мнению эксперта, в Вашингтоне уже достаточно давно идут дискуссии о том, применять ли санкции против Пекина. "Поводов для санкционной политики в отношении Китая много. Здесь и недовольство американцев политикой КНР в Южно-Китайском море, и киберскандалы — в том числе скандал с похищением 20 миллионов досье на американских граждан, который приписывают китайским хакерам", — заявил Тимофеев, выступая на международной бизнес-конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции".

Тем не менее, убежден он, в Вашингтоне вряд ли рискнут пойти на такой шаг, несмотря на ряд серьезных оснований.

"Во-первых, китайская экономика гораздо мощнее и является гораздо более диверсифицированной. Китайский ответ будет очень чувствительным для США", — указал Тимофеев.

Другим немаловажным фактором, по мнению эксперта, является невозможность создания "международной коалиции" стран, которые согласятся объявить санкции против КНР.

"В отношении России удалось собрать такую коалицию, пускай эти страны и по-разному применяют санкции. Против Китая эта коалиция развалится еще до того, как ее попытаются создать – просто потому, что Китай является очень важным партнером для многих стран", — заявил аналитик.

Кроме того, подчеркнул он, получить консенсус в Конгрессе по вопросу введения санкций в отношении Пекина будет очень сложно. Также Тимофеев отметил, что Китай учитывает санкционный опыт России и уже начинает приспосабливаться к возможной ограничительной политике в будущем.

"В свете этого, я считаю, что России и Китаю разумно было бы выстраивать партнерские отношения в финансовой сфере, будучи открытыми для глобализации, — указал эксперт. — Но необходимо и учитывать риски, принимая во внимание то, что финансовый инструменты могут использовать в чисто политических целях".