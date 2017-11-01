США имеют веские основания ввести санкции в отношении Китая, заявил эксперт

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. США не рискнут ввести санкции в отношении Китая, несмотря на то, что имеют серьезные основания для такого шага, заявил в среду программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Тем не менее, убежден он, в Вашингтоне вряд ли рискнут пойти на такой шаг, несмотря на ряд серьезных оснований.
Другим немаловажным фактором, по мнению эксперта, является невозможность создания "международной коалиции" стран, которые согласятся объявить санкции против КНР.
"В отношении России удалось собрать такую коалицию, пускай эти страны и по-разному применяют санкции. Против Китая эта коалиция развалится еще до того, как ее попытаются создать – просто потому, что Китай является очень важным партнером для многих стран", — заявил аналитик.
"В свете этого, я считаю, что России и Китаю разумно было бы выстраивать партнерские отношения в финансовой сфере, будучи открытыми для глобализации, — указал эксперт. — Но необходимо и учитывать риски, принимая во внимание то, что финансовый инструменты могут использовать в чисто политических целях".