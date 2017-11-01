Рябков прокомментировал попытки политизировать "Северный поток—2"

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Проект "Северный поток-2" — коммерческий, попытки его политизировать — проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Северный поток-2" — коммерческий проект. Попытки его политизировать, искусственно найти какие-то зацепки, чтобы что-то поставить под вопрос, привлечь каких-то дополнительных акторов к обсуждению того, что можно и нужно делать в отношении "Северного потока", все это не более чем проявление недобросовестной конкуренции", — заявил Рябков.

По его словам, в Москве не исключают, что США "будут продолжать активно работать, открыто и за закрытыми дверями, против "Северного потока-2".