На Украине хотят назвать закон о защите свидетелей именем Окуевой

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Советник главы МВД Украины, депутат парламента от фракции коалиции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что именем Амины Окуевой, которая погибла в понедельник в Киеве в результате обстрела автомобиля, назовут закон о защите свидетелей.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

"Памятью Амины Окуевой будет также то, что Верховная рада должна ещё в этом году принять закон о создании Национальной службы по государственной защите участников уголовного производства, разработанный группой экспертов под моим руководством… Закон о защите свидетелей, который будет презентован в ноябре, будет носить имя Амины Окуевой", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.