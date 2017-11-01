СМИ способствуют укреплению взаимопонимания России и Китая, заявил Медведев

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Работа СМИ способствует укреплению взаимопонимания России и Китая, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии закрытия Годов российских и китайских СМИ.

"Самое ценное из того, что мы наработали за эти два года, — это контакты, это общение, совместные проекты и программы. Все это пойдет в копилку российско-китайских дружеских отношений. Я уверен, что качественная работа средств массовой информации будет в дальнейшем способствовать сближению наших стран и взаимопониманию", — отметил российский премьер.

По словам Медведева, двустороннее сотрудничество, таким образом, приобретет еще одну очень важную, информационную, грань. "Мы закрываем перекрестные годы российско-китайских СМИ с пониманием того, что вступаем в новую эпоху сотрудничества", — добавил премьер.

По его оценке, Россия и Китай за эти два года прошли большой путь и впредь будут думать о будущем, тем более, что проделанная работа всецело отражает стратегический характер российско-китайских отношений. "Россия не имеет ни с одной страной такого уровня сотрудничества и в медиасфере. Я искренне поздравляю всех, кто принимал участие в проведении перекрестных годов, и благодарю", — сказал Медведев, отметив, что было проведено свыше 250 мероприятий, которые обогатили российско-китайские отношения новыми смыслами и новыми возможностями.

Глава российского правительства также обратил внимание на тот факт, что огромный шаг навстречу друг другу сделали книгоиздатели двух стран. По его словам, большой интерес вызвал проект "10 шедевров китайской литературы в России и 10 шедевров русской литературы в Китае". Кроме того, китайские зрители получили возможность познакомиться с российским кино.