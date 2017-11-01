СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Ответственность за гипотетический провал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому будет полностью на США, Вашингтон должен понимать последствия такого шага, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация обостряется, потому что настроения в конгрессе США весьма и весьма антииранские. Но в конечном счете, ответственность за гипотетический развал СВПД будет полностью на американской стороне. Они слышали все оценки со стороны России, Ирана, европейских коллег, Китая. И они должны понимать, что последствия опрометчивых шагов в этой сфере будут крайне тяжелыми", — сказал Рябков журналистам.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.