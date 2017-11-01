Изменения действующего соглашения по Ирану невозможны, заявил Рябков

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Никакие изменения действующего соглашения по иранскому атому невозможны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я бы не сказал, что администрация США прямо так уж угрожает выйти из сделки. Строго говоря, администрация США предупреждает, что если она не добьется своего в плане "усовершенствования" соглашения, тогда возможны варианты. Но на наш взгляд, никакие изменения, дополнения, корректировки к действующему соглашению невозможны в силу того, что оно представляет собой очень выверенный, тонкий баланс интересов и компромиссов", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, главная задача сейчас — "в полном объеме сохранять то, что достигнуто".