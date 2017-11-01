Google и Twitter признали, что принимают политрекламу от иностранцев

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Представители Google и Twitter признали во вторник, что их компании принимают политическую рекламу от иностранцев.

В ходе слушаний в сенатском юридическом комитете один из законодателей поднял вопрос на данную тему, попросив однозначного ответа "да" или "нет".

"Да", — ответил и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт.

Директор по правоохранительным вопросам и информационной безопасности Google Ричард Салгадо был более многословен.

"Если есть положительные сигналы, то да, мы берем такую рекламу. Если сигналы не являются положительными, то подобный подход неправомерен", — сказал он. В итоге Салгадо резюмировал, что "иностранцы могут платить за рекламу" в Google.

Со своей стороны, главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч выразил сомнение, что его компания принимает политическую рекламу, оплаченную в иностранной валюте. Он особо уточнил, что Facebook не принимает такую рекламу с оплатой в рублях.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.