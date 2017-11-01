У дипломатов нет информации о пострадавших в теракте в Нью-Йорке россиянах

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости. Информации о россиянах, пострадавших при теракте в Нью-Йорке во вторник днем, нет, сообщили в генеральном консульстве России после контактов с властями города.

"Генконсульство находится в контакте с местными властями. Информации о россиянах нет", — заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.