Facebook удалил аккаунты с ложной информацией перед выборами президента США

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Компания Facebook удалила все аккаунты, которые, по ее мнению, содержали ложную информацию и распространяли неправомерную политическую рекламы в период предвыборной кампании в США в 2016 году, заявил во вторник главный юрисконсульт компании Колин Стретч.
Он признал, что данную рекламу "видели миллионы американцев". По его словам, "потом они сами распространяли ее".
Стретч заверил, что Facebook "будет просвещать американцев, чтобы они могли понимать, кто стоит " за той или иной рекламой. "Мы работаем над выявлением тех, кто стоит за подобными действиями", — сказал он. По его словам, речь в данном случае идет не только о РФ, но и о других странах в частности, Иране и КНДР.
"По нашим оценкам, 11,4 миллиона человек посмотрели по крайней мере одну из этих реклам в США", — отметил Стретч.
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.