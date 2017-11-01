Facebook удалил аккаунты с ложной информацией перед выборами президента США

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Компания Facebook удалила все аккаунты, которые, по ее мнению, содержали ложную информацию и распространяли неправомерную политическую рекламы в период предвыборной кампании в США в 2016 году, заявил во вторник главный юрисконсульт компании Колин Стретч.

"Мы удалили все эти аккаунты", — сказал он на слушаниях в сенатском юридическом комитете по поводу так называемого "распространения российской дезинформации в интернете".

Он признал, что данную рекламу "видели миллионы американцев". По его словам, "потом они сами распространяли ее".

Стретч заверил, что Facebook "будет просвещать американцев, чтобы они могли понимать, кто стоит " за той или иной рекламой. "Мы работаем над выявлением тех, кто стоит за подобными действиями", — сказал он. По его словам, речь в данном случае идет не только о РФ, но и о других странах в частности, Иране и КНДР.

Во вступительном слове к слушаниям Стретч упомянул некое "Агентство по изучению интернета" из Санкт-Петербурга. По его словам, в период с июня 2015 по август 2017 года Facebook выявил рекламу общей стоимостью 100 тысяч долларов на трех тысячах аккаунтах Facebook и Instagram, которые якобы связаны с этим агентством.

"По нашим оценкам, 11,4 миллиона человек посмотрели по крайней мере одну из этих реклам в США", — отметил Стретч.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.