Инцидент в Нью-Йорке, где погибли шесть человек, расследуют как теракт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке, где, по последним данным, погибли 6 человек, как теракт, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Во вторник днем в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе. Однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, грузовик был арендован.

По информации телеканала ABC, шесть человек погибли и 15 пострадали.