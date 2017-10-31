КАИР, 31 окт — РИА Новости. Парламентские выборы в Ираке состоятся 15 мая 2018 года, об этом во вторник сообщило федеральное правительство страны.

"Проголосовали (члены правительства) за то, что датой проведения выборов станет 15 мая 2018 года. Федеральное правительство должно обеспечить: безопасные условия для проведения выборов, возвращение беженцев в свои районы, голосование должно быть электронным, а также партии, участвующие в выборах, не должны иметь вооруженные крылья", — говорится в тексте заявления правительства.