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Познер рассказал, как проходило интервью с Ассанжем

21:3831.10.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер. Архивное фотоТелеведущий Владимир Познер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИГА, 31 окт – РИА Новости. Российскому тележурналисту Владимиру Познеру удалось договориться об интервью с австралийским интернет-журналистом, основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ассанж надеется выйти из посольства Эквадора в Лондоне свободным человеком
Интервью с Джулианом Ассанжем вышло в эфире программы "Познер" на Первом канале 30 октября.

"Было трудно. Хотя справедливее здесь будет сказать и да, и нет. Я неоднократно пытался договориться об этом интервью, но мне не удавалось. В данном случае мне очень повезло — когда я был в Стокгольме, на съемках фильма о Скандинавии, над которым я сейчас работаю, я случайно столкнулся с человеком, который близко знаком с Ассанжем. И я спросил его, может ли он помочь мне пробиться к Ассанжу. Он сказал, что может и позже позвонит мне, сообщит о результате. Буквально через два дня он перезвонил и дал телефон ближайшего помощника Ассанжа. Так я получил добро на то, чтобы взять это интервью. Так что можно сказать, что это было легко, но мне просто повезло. Так-то это сложно", — рассказал Познер в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© AFP 2017 / Justin Tallis
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По его словам, чтобы встретиться с Ассанжем, ему пришлось выполнить ряд условий.

"Я позвонил в дверь посольства, мне открыл охранник, который проверяет кто вы и что вы. Потом, когда вы входите, он ведет вас в такой предбанник, спрашивает, есть ли у вас телефон. У меня их было два, он сказал — пожалуйста, отдайте их мне. Также он спросил, есть ли у меня паспорт, и сказал, что все отдаст, когда я завершу свою работу. Затем мы отправились в помещение, где должно произойти само интервью. Оно находится на первом этаже, окна плотно закрыты и завешаны занавесками, чтобы никто не мог не только посмотреть внутрь, но и ничего не услышал", — рассказал Познер.

По его словам, Ассанжа не выглядел подавленным из-за того, что не может покинуть стены посольства Эквадора.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Он, конечно, не узник, так как эквадорское посольство не принуждает его там оставаться. Он является беженцем, и это то место, где он скрывается от преследователей. Возле посольства я заметил некоторые интересные детали. Он назначил мне встречу в 7.30 вечера, когда я подошел, было уже совсем темно. У здания посольства я заметил, что рядом припарковано несколько машин с затемненными стеклами, при этом на передних сиденьях никого не было, но двигатели работали. Также, когда я заходил, рядом со зданием прогуливались несколько человек в гражданском, а когда я вышел, они все еще прогуливались. Понятно, что это слежка, и выйти он не может — его сразу схватят", — отметил Познер.

По его словам, Ассанж находится в нормальном психическом состоянии.

"Я разговаривал с ним всего лишь часа полтора, интервью мы писали в режиме прямого эфира, то есть там ничего не вырезано, нет никакой редактуры… Да, мы общались немного до и после интервью, однако делать какие-то глобальные выводы на этом основании я не могу. Мне показалось, что он находится в нормальном состоянии. Конечно, он напряжен, но не производит впечатление подавленного человека или пребывающего в депрессии, совсем нет. Он отдает себе отчет в тяжести своего положения, может пошутить на эту тему, по-моему, он абсолютно адекватен", — сказал Познер.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Познер также признался, что положительно оценивает работу Ассанжа и его организации WikiLeaks.

"Создатель WikiLeaks получает информацию из разных источников, от закрытых людей, анонимных людей, которые имеют доступ к секретной информации. Вместе с тем, эта информация прямым образом влияет на жизни простых людей. WikiLeaks получает эту информацию, и дальше происходит чрезвычайно квалифицированная проверка, насколько эти данные соответствуют действительности. И здесь надо подчеркнуть, что пока что ни один человек не сказал о том, что это неправдивая информация. Практически WikiLeaks позволяет нам быть в курсе того, что прячет от нас власть", — сказал Познер.

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