Суд в Греции вернул в тюрьму экс-министра обороны Цохадзопулоса

АФИНЫ, 31 окт — РИА Новости. Апелляционный суд в Греции постановил вернуть в тюрьму экс-министра обороны Акиса Цохадзопулоса, его супругу Вики Стамати и дочь Арети Цохадзопулос, а также еще шестерых осужденных за многомиллионные взятки за заключение контрактов на поставки вооружений. Еще семерым суд отстрочил исполнение наказания, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Всего по делу проходили 16 человек.

Цохадзопулос лишь в мае вышел из тюрьмы, отбыв в заключении пять лет вместо назначенных судом 20 лет. 77-летнего экс-министра тогда освободили досрочно в связи с плохим состоянием здоровья. После решения апелляционного суда он вернется в тюрьму

Заседание апелляционного суда шло два дня. В ночь на вторник суд признал всех 16 виновными в получении не менее 55 миллионов евро взяток при заключении контрактов на поставку подводных лодок и зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1".

Срок Цохадзопулосу суд снизил на один год – до 19 лет тюрьмы. Суд не нашел смягчающих обстоятельств в его деле.

Бывший генеральный секретарь Минобороны Греции по закупкам вооружений Яннис Сбокос получил 8 лет вместо 16 лет. На свободу он не выйдет, поскольку по другому делу был приговорен к пожизненному заключению за взятки в связи с закупками по программе вооружений "Гермес", предусматривавшему закупки телекоммуникационных систем у немецкой компании Siemens.

Во вторник вечером суд постановил, что девять фигурантов дела будут отбывать срок в тюрьме, а семерым предоставил отсрочку.

Еще пятеро могут выйти на свободу, выплатив по 20 евро за каждый день тюремного срока.